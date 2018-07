MARIA LUISA BATTIONI

Ha raggiunto la casa del Padre, ed ha trovato finalmente la pacedi anni 79Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio, la nipote Stella e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 17 luglio partendo alle ore 9 dalla «Casa Protetta Don Prandocchi-Cavalli» per la chiesa di Sissa indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione a Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa parrocchia.16 luglio 2018Ï Fam. Bruno MaraniÏ Famiglia Fornia ButtarelliClemente, Anna, Giovanna e Gianluca sono vicini a Giorgio per la scomparsa della cara mamma16-7-2018I cugini Battioni, commossi, porgono un sentito abbraccio a Giorgio e famiglia per la perdita dell'amata mamma16-7-2018Franco con Ombretta, Rossano con Federica e Costanza, si stringono con affetto a Giorgio e famiglia per la perdita della cara16 luglio 2018Siamo vicini a Giorgio per la perdita della cara mammaLaura, Nazarena, Nishta con le rispettive famiglie.16 luglio 2018Le maestranze e i dipendenti della FMT Srl sono vicini a Giorgio per la scomparsa della cara mammaSiamo vicini a Giorgio per la scomparsa della cara mamma signoraEugenio Dall'Olio e famiglia.16 luglio 2018Fulì, Ernesto e Gino Salsi con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Giorgio per la dipartita della cara mamma signora16 luglio 2018