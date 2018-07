PIERINO ODDI

Ci ha lasciati una persona specialedi anni 98Ne danno il triste annuncio la moglie Liliana, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 17 luglio alle ore 10,15partendo dalla Sala del Commiato Cof di Viale Villetta 16ove è allestita la camera ardente, per la chiesa di San Lazzaro, proseguendo per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Si ringraziano le signore Maria e Liliana per le amorevoli cure prestate, le infermiere dell'assistenza domiciliare e in particolare il medico curante Dott. Marco Bisi.16 luglio 2018Ï Pina Rastelli e figliÏ Lucia, Bruno RastelliÏ Bruna, Sandra, Claudio e Dante BoschiCiaoNonno speciale, che hai reso la nostra infanzia indimenticabile.Gianmarco e Leonardo.16 luglio 2018Ciaograzie per essere stato mio maestro.Angelo e famiglia.16 luglio 2018Grazieper i tuoi insegnamenti, sei stato un maestro di lavoro e di vita.Non dimenticheremo mai i felici momenti trascorsi insieme nella nostra Cozzano.Luciano, Mariella, Simona e Fausto.16 luglio 2018sei stato un grande uomo, hai combattuto per la tua patria e sei stato un esempio di vita per tutti noi.Il tuo caro ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori.Luciano, Gianluca e famiglie.16 luglio 2018Ciaoè stata una fortuna averti vicino e l'eredità dei tuoi sentimenti sarà un dono prezioso che conserveremo per sempre.Nicoletta e Silvia.16 luglio 2018I nipoti Antonio e Gabriella partecipano al dolore dei famigliari per la perdita dello zio16 luglio 2018Un ultimo abbraccio al caroCon infinita riconoscenza ed eterna gratitudine.Catia e Marco.16 luglio 2018Addolorati per la perdita del carissimosiamo vicini ai familiari con tutto il nostro affetto.Attilio, Danilo e famiglie.16 luglio 2018