È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Andrea con Svetlana, Giovanni con Immacolata, Carlotta con Fabrizio, i nipoti e i parenti tutti.Il rosario sarà celebrato questa sera alle ore 21.00 nella parrocchia di Santa Maria del Rosario di via Isola.Il funerale si celebrerà domani nella stessa chiesa ad orario che verrà comunicato al rosario.La famiglia ringrazia il Dott. Ravanetti, i medici e gli infermieri dell'Ospedale Maggiore per le cure prestate e la cara Raissa.16 luglio 2018Ï Luisa, Paola e LucaAdriana, Giorgio e Giorgia con Meo sono vicini a Totta, Andrea, Giovanni e famiglie in questo triste momento per la perdita della cara amica16 luglio 2018