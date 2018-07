ROMANO DELMALDÉ

Troppo presto ci ha lasciatoProf.di anni 67Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Andrea con la moglie Roberta ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi mercoledì 18 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna indi al cimitero di Castellina.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Maggiore di Parma.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Luca Marani, al Dott. Giuseppe Finzi, a Romana Demaldé per il sostegno e a tutto il personale di Oncologia e Lungodegenza dell'Ospedale Maggiore di Parma per le premurose cure prestate.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.18 luglio 2018Ermes Frazzi e famiglia partecipano al lutto di Andrea per la scomparsa del caro papà18 luglio 2018