GIOVANNI VILLANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 52Ne danno il doloroso annuncio la moglie Cinzia, la figlia Aurora, cognata, nipote, suocera e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 18 luglio alle ore 16.30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Serravalle indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie all'Hospice dell'Ospedale di Vaio.Grazie di cuore a tutti gli amici, parenti e soci del Caseificio Il Battistero per l'aiuto e la vicinanza dimostrata in questo periodo.18 luglio 2018Ï Famiglia Ghillani Valter, Gabriele e SilviaÏ Fam. Franco, Marco, Mirka AdorniÏ Famiglia Pesci SilvanoÏ Fam. Sardi GiuseppeÏ Fam. Angelo, Ginetta LefenniFranco e Sabrina, Mariangela ed Alfiero con le rispettive famiglie sono vicini a Cinzia ed Aurora per la perdita del caro cugino18 luglio 2018Il Caseificio Il Battistero si stringe vicino a Cinzia ed Aurora per la prematura scomparsa del caro18 luglio 2018I ragazzi di 3° A e B con le loro famiglie si stringono ad Aurora e a Cinzia per la perdita del caro18-7-2018Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Un abbraccio forte a Cinzia ed Aurora.Egidio, Tina e Angelica.18-7-218Iolanda, Luisa, Chiara, Cosetta e rispettive famiglie partecipano al lutto di Cinzia e Aurora per la scomparsa del caro18 luglio 2018Commossi per la scomparsa dici uniamo al grande dolore di Cinzia e Aurora.Paolo, Carduccio e Anna.18 luglio 2018Le famiglie Tambini Antonio, Pietro e Paolo si uniscono ai famigliari per la perdita del caro18 luglio 2018Adriano e Roberto Terancini sono vicini a Cinzia, Aurora e familiari per la scomparsa del caro18 luglio 2018