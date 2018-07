IVANA TANZI

E' mancatadi anni 74Ne danno il triste annuncio il marito Gianni, la figlia Sara con Giuseppe, gli adorati nipoti Alessandro, Alessandra e Angelica, amici e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 20 luglio alle ore 9.30 partendo dalle nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: giovedì 8.30/12.30 e 14.30/19.00; venerdì dalle 8 in poi.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma eventuali offerte all'Assistenza Volontaria.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Fabrizio Peri per la costante presenza.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie.Si ringrazia inoltre la Dott.ssa Cristina Masini dell'Ospedale Core di Reggio Emilia.19 luglio 2018Ï Nando ed Angela MiodiniÏ Pier Luigi e GiannaÏ Gianni, Laura, Anna, Silvia Martinelli e famiglieÏ Marica CavalliÏ Federica GardiniÏ Fam. Monia, Loredana LamioÏ Fam. Bruno TanziÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Dante, Elena, SimoneÏ Giuseppe e Margherita TanziÏ Livia Comani e figliÏ Alberto GiovanelliLino, Franco, Fausto Fanfoni con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a Sara, Gianni e familiari per la perdita della cara cugina19 luglio 2018Giuliano, Roberta, Cecilia e Franco Carloni sono vicini a Gianni, Sara e familiari per la perdita della cara19 luglio 2018Ci uniamo all'immenso dolore di Sara, Gianni, Alessandra, Angelica, Giuseppe e Alessandro per la perdita della caraStefania, Sofia, Cristian, Luciana.19 luglio 2018Ci stringiamo in un abbraccio fraterno a Gianni, Sara, Giuseppe, Alessandro, Alessandra, Angelica per la perdita della caraTitti, Mauro, Vally, Paolo.19 luglio 2018Famiglie Amadasi, Varacca sono vicine a Sara e familiari per la perdita della cara19 luglio 2018Sono fraternamente vicina a Gianni, Sara e famiglia per la scomparsa della caraCicci.19 luglio 2018Carissimasei e sarai sempre nei nostri ricordi.Le ragazze di Charlot.19 luglio 2018Partecipiamo al dolore di Gianni, Sara, Giuseppe e ragazzi per la scomparsa della caraCelestina ed Ermes.19 luglio 2018Giovanna, Nicola, Michele con le loro famiglie sono vicini a Gianni e Sara per la perdita della cara19 luglio 2018Valter, Camilla sono vicini a Gianni, Sara e familiari per la perdita della cara19 luglio 2018Partecipiamo con tanto affetto al vostro grande dolore per la perdita della caraUn forte abbraccio a Gianni, Sara, Giuseppe, Alessandro, Alessandra ed Angelica.Dirce, Nino, Primo, Mariangela e famiglie.19 luglio 2018Le famiglie Rabaglia, Chierici e Fontana sono vicine ai famigliari per la scomparsa della cara19 luglio 2018