LILIANA DAMENTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio il marito Giorgio, il figlio Luigi, la compagna Rosalia e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 20 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Bola di Felino, per la chiesa di Felino, indi al crematorio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessachiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla cugina Marisa e al Dott. Ercolini.19 luglio 2018Ï Famiglia Ghirardi FlavioÏ Famiglia Coruzzi Pierluigi e Casamatti AssuntaÏ Delia e Pierina GardoniÏ Famiglia Andrea BacchiniÏ Giuliana e figlieI ricordi che porteremo nel cuore sono il tuo sorriso e la tua allegria.CiaoGianni, Aurora, Micaela, Matteo, Alessia e Paolo.19 luglio 2018Zia Iolanda, Attilio, Bianca, Loredana, e rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Giorgio e Luigi per la perdita della cara19 luglio 2018La cugina Maria con Michela, Giuseppina, Umberto e Gabriella è vicina a Giorgio e famiglia per la perdita di19-7-2018Sorelle e fratelli Magri sono vicini a Giorgio e famiglia per la perdita della cara moglie19-7-2018Ciaoamica da una vita.Un abbraccio.Mariella, Barbara e Mario.19 luglio 2018Titolari e dipendenti della ditta Ara Spa sono vicini a Luigi per la perdita della mamma19 luglio 2018