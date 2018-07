ENRICO MARTELLI

Dopo lunga sofferenza è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, la figlia Rina con Luciano, i nipoti Alessandra e Andrea con Alessia e i pronipoti Alessandro, Emanuele, Matilda e Diego, il fratello Cesare con Renata e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 21 luglio alle ore 9.30 partendo dall' RSA di Collecchio per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Casatico.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Un particolare ringraziamento ai medici e infermieri del Reparto di Nefrologia e agli infermieri e personale della Struttura RSA di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20-7-2018Ï Evasio Pesci e famigliaÏ Luigi, Pierina, Alberto Cocconi e fam.Ï Bruno e Rita AraldiÏ Famiglie SillariCaromi mancherai tantissimo.Mati.20 luglio 2018Ciaovecchio brontolone.Mi mancheranno i tuoi rimproveri.Ti porterò sempre nel cuore.Alessandra.20 luglio 2018Ciao nonnoguidaci da lassù sarai sempre nei nostri cuori un forte abbraccio i tuoi bimbi.Alessandro, Emanuele, Matilda e Diego.20 luglio 2018I nipoti Claudio, Riccardo e famiglie partecipano al dolore dei familiari per la perdita del carissimo20 luglio 2018Paola, Corrado e Alberto sono vicini a Rina e famiglia per la perdita del papà20-7-2018