MARIA FIONDONI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore le figlie Felicita con Dalmazio, Cristina con Claudio e l'adorato nipote Andrea.I funerali avranno luogo sabato 21 luglio partendo alle ore 9.30 dalla casa di cura «Piccole Figlie» per l'Oratorio di Selva di Specchio ove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20-7-2018Ï Famiglia Conti AlbertoAnna e Mara partecipano al dolore della famiglia per la perdita della cara19 luglio 2018Titolare e collaboratori della ditta Carbognani e rispettive famiglie partecipano al dolore di Felicita per la perdita della cara mamma20 luglio 2018Siamo vicini ai famigliari con affetto per la perdita della cara nonnaPaolo, Monica, AnnaMaria, Gervaso.20 luglio 2018