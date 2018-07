SESTILIA NIZZOLI

Ci ha lasciatiAddolorati ne danno il triste annuncio i figli Nadia, Lucio con Maria Carla, Maria Caterina con Francesco il piccolo Antonio e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 21 luglio alle ore 8partendo dalle Sale del Commiato Adein Viale Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale del Corpus Domini, indi si proseguirà per il Cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla cara signora Susanna, al medico curante Dott. Matteo Curti, ed al Dottor Gianfranco Cervellin per le amorevoli cure prestate.20 luglio 2018Ï Rossella e Gianfranco CervellinÏ Chiara e Roberto SecciÏ Betti e Gian Paolo CedaÏ Rita, Roberto e famigliaMiro, Vittorio, Angela Guasti con famiglia si stringono affettuosamente a Lucio e Nadia per la perdita della cara mamma20 luglio 2018Sandra e Fausto, Giuliana e Marco, Cristina, Monica e Massimo, Isa, Annalisa e Matteo sono vicini con tanto affetto a Lucio e Nadia nel ricordo della cara Mamma20 luglio 2018Un affettuoso abbraccio a Nadia in questo triste momento per la scomparsa della cara mammadagli amici Marisa Maura Giancarlo Paolo Maria Grazia.20 luglio 2018Francesca, Massimo, Irma, Mino, Alessandra, Carolina e Dante, sono vicini a Lucio e famiglia per la perdita della mamma20 luglio 2018