BRUNO LANZAROTTI

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Iris, i figli Maria Pia con Claudio, Anna con Giulio, Luigi con Barbara, gli adorati nipoti Clarissa con Luca, Michele, Mattia e Nicolas, la sorella, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 21 alle ore 9 partendo dalla Casa di Cura «Città di Parma» per la chiesa di Sorbolo (ore 9.30 circa) indi si proseguirà, in auto, per il cimitero locale.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.20 luglio 2018Ï Fam. Giancarlo e MarinaÏ Bertoncini Gina e famigliaLa cognata Franca, con figli e rispettive famiglie, è vicina a Iris e figli per la perdita del caro20 luglio 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Gruppo Medaglie D'Oro ed il Cral Aziendale della Società Barilla a nome di tutti i Soci partecipano al lutto di Luigi Lanzarotti per la perdita del padre20 luglio 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Lanzarotti Luigi per la perdita del padre signor20 luglio 2018Armando e Cinzia con affetto si stringono al dolore di Iris, Luigi, Mariapia e Anna per la perdita del caro papà20 luglio 2018Titolari e colleghi di lavoro della «Rivial» Srl partecipano al lutto di Maria Pia e famigliari per la perdita del padre signore porgono le più sentite condoglianze.20 luglio 2018Maria, Dante e Manuela partecipano commossi al grave lutto che ha colpito la famiglia Lanzarotti per la perdita del loro caroe porgiamo sentite condoglianze.20 luglio 2018Siamo vicini ad Anna e famiglia per la perdita del caroRita, Elisa, Rino, Nicola, Francesco, Patrizia, Alice.20-7-2018