NELLA DAOLIO

È mancatadi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli Lino con Giuliana e Liviana con Virginio, gli adorati nipoti Matteo, Thomas, Alessandro, Luca, Roberto, Marco con le rispettive famiglie, le sorelle, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 23 alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 10.00) indi si proseguirà per il Cimitero di Guastalla.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare vada a tutto il personale medico e para-medico del Reparto Barbieri «Lidi» dell'Ospedale Maggiore di Parma per la premurosa assistenza.Il S. Rosario verrà recitato domenica 22 alle ore 20.30 presso la Chiesa Parocchiale.Non fiori ma offerte all'AIRC.21 luglio 2018Ï Fam. Montani MauroÏ Famiglia MontiIl Circolo «Arci Quadrifoglio» partecipa al lutto del caro socio Lino e famigliari per la perdita della madre signora21 luglio 2018