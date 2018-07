CATERINA TABONE

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli , i nipoti, le nuore e i generi.I funerali avranno luogo lunedì 23 luglio alle ore 10.45 presso la Chiesa delle SS. Stimmate ove sarà celebrata la messa indi per il cimitero della Villetta S. Pellegrino.Il Santo Rosario sarà recitato domani, domenica 22 luglio alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.21 luglio 2018Vittorio, Enrica, Filippo e Fabrizio sono vicini alla famiglia in questo triste momento per la perdita della cara21 luglio 2018