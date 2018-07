COSTANTINA MARIOTTI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Ughetta con Fiorenzo, la cognata, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 23 luglio alle ore 9.30 partendo da Villa Parma per la chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi si proseguirà per il cimitero di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del primo piano della struttura Tamerici di Villa Parma per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.22 luglio 2018Ciao zianon ti dimenticheremo mai.Dino, Roberto, Renata, Davide.22 luglio 2018