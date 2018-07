LUIGI VERSACE

E' mancatoDopo una vita trascorsa insieme mi hai lasciato, ma non sarò sola perchè ti sentirò vicino come sempre.Grazie per il bene chi mi hai voluto.Mi sento in dovere di ringraziare in modo particolare Daniela che con affetto fraterno si è adoperata in tutti i modi e ci ha sostenuto con tanto affetto.Ringrazio Mara e Laura per la loro vicinanza insieme al Gruppo di Assistenti che ci ha accompagnato in questi duri momenti.Ciao caro arriverderci Tina.I funerali si svolgeranno lunedì, 23 luglio presso la chiesa parrocchiale di Langhirano alle ore15.3022 luglio 2018Titolari e collaborati della ditta Centromac partecipano al dolore della moglie Tina per la perdita del vecchio collaboratore22 luglio 2018