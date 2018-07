GILBERTO FERRARI

E' mancato all'affetto dei suoi cariAddolorati ne danno il triste annuncio la moglie Maria Luisa, i figli Alessandra con Paolo, Marco con Sara, la consuocera Bruna, gli adorati nipoti Michela, Martina, Luca, Chiara e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 24 luglio alle ore 9 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, indi per il cimitero di Marore.Domani lunedì 23 luglio alle ore 19.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico del Padiglione Barbieri «Clinica Geriatrica» per le amorevoli cure prestate.22 luglio 2018Ï Famiglia Mansueto e Achille CoelliÏ Gabriella, Cesare e Teddy