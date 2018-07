ANGELO ZANAZZI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi ann 72Ne danno il triste annuncio la moglie Marcella, la figlia Barbara con Stefano, la sorella Giacomina e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 25 luglio alle ore 10 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Mamiano, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Domani Lunedì 24 luglio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.22 luglio 2018In questo triste momento siamo vicini ai famigliari per la perdita del caroLuca, Alessandro e famiglie, Angelo ed Ester.22 luglio 2018Le amiche della Tombola Nager, Angela, Antonella, Rosetta, Loredana, Anna, Nina e Carlo sono vicini a Marcella e Lara per la perdita del loro caro22 luglio 2018