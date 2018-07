ADELAIDE BERTOLI

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Fausta e Franco la nipote Giuditta il fratello Ermes con Mimma, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 23 luglio alle ore 15 partendo dalle Nuove Sale del Commiato Collecchiesi Via delle Basse 1/g per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La sala del Commiato effetta i seguenti orari: Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.Lunedì dalle 8.30 con orario continuato.Un particolare ringraziamento alla signora Iara per le amorevoli cure prestate.22 luglio 2018Ï Ugo, Maura ZanichelliÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Sergio Tassoni e famigliaÏ Famiglia Bertoli RaulÏ Famiglia Varoli GianfrancoIl nipote Luigi con Armanda, Luca e Chiara, è vicino a Franco e Fausta per la perdita della cara mamma22 luglio 2018Ricorderemo sempree con affetto porgiamo sentite condoglianze a Franco e Fausta.Romano, Lucetta, Romana, Cristiana, Antonio, Giancarlo.22 luglio 2018Giulio, Mariagiulia, Gaia ed Elena stringono in un affettuoso abbraccio Franco e Giuditta per la scomparsa della mamma e nonna22 luglio 2018Elisa, Luca e Mauro Conti sono vicini a Franco e Fausta per la scomparsa della cara mamma22 luglio 2018Siamo vicini a Franco, Fausto e familiari nel ricordo della caraGiorgio, Nera, Michele e Monia.22 luglio 2018