GIACOMO FRASSANI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 58Ne danno il doloroso annuncio la mamma Anna, la moglie Cristina, la figlia Jessica con Paolo, il figlio Peter con Daniela e la piccola Sofia, il fratello Gianparide con Stefania e Mattia.I funerali si svolgeranno lunedì 23 luglio alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in Via di Vittorio 17 per la chiesa di Specchio indi al Tempio della Cremazione.La Sala del Commiato sarà aperta questo pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.22 luglio 2018Ï Fam. Cinzia e Giovanni ComelliÏ Fam. Bocelli ElgoreÏ Fam. Bocelli StefanoÏ Orlando e Valerio ReviatiGiovanni ed Elisabetta Ferri, unitamente alle maestranze della Gemini Impianti, si stringono all'immenso dolore di Cristina e famigliari per la prematura perdita del carissimoper anni prezioso ed inestimabile fedele collaboratore.22 luglio 2018Sergio e Silvana con Matteo, Monia e Lara si stringono ad Anna per la perdita del caro22 luglio 2018Titolari e collaboratori della ditta Carbognani srl porgono sentite condoglianze alla famiglia e ricordano con affetto l'amico22 luglio 2018Titolari e collaboratori della ditta Orzi Carrelli sono vicini a Jessica e famiglia per la scomparsa del caro papà22 luglio 2018