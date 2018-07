BRUNA RIZZI

E' mancataNe danno il triste annuncio il marito Vanni, il figlio Luca con Sonia e gli adorati Anastasia e Shobhit, la sorella Anna, la consuocera Giulietta, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 23 alle ore 15 presso la chiesa di Sorbolo indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato domenica 22 alle ore 18.30 presso la Cappella della Casa di Cura «Piccole Figlie».Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale medico e para-medico che in questi mesi l'ha amorevolmente assistita.Non fiori ma offerte all'AIRC.22 luglio 2018Ï Mossini Clementina, figli e famiglieÏ Bonfiglio, Beatrice, Pierina, GiuseppeÏ Famiglia Paolo MontiCiaoAnny e Shobhit.22 luglio 2018Ciao ziada oggi avremo una stella in più che brillerà per noi.Tua sorella Anna, Ethann, Danila, Fulvio e Alessia.22 luglio 2018Nives e Massimo abbracciano con tanto affetto Anna, Danila e Fulvio in questo triste momento per la scomparsa della cara zia22 luglio 2018Carla, Mirella, Gianni, Sergio e famiglie si stringono a Vanni e Luca per la perdita della cara22 luglio 2018Sentite condoglianze alla famiglia per la perdita dell'amicaAngelo e Angela, Bruna e Guerrino, Adriano e Gabriella, Francesca e Pierangelo.22 luglio 2018Profondamente addolorati per la scomparsa della carasiamo vicini a Luca, Vanni, Sonia ed Anastasia.Giulietta, Beatrice, Alberto, Francesco, Leonardo e Mellory.22 luglio 2018PerPer sempre ricorderemo il tuo sorrisoIvana e Paolo.22 luglio 2018