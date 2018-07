LINA TERENZIANI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Valeria con Johnny, la nipote Francesca e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Sant'Evasio.I funerali avranno luogo martedì 24 alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la medesima chiesa, indi al Tempio della cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 luglio 2018Ï Franca e Paolo PedrettiÏ Gabriella, Alessia GruzzaCiaosarai sempre la mia forza.Francesca.23 luglio 2018l'affetto ed i tuoi ricordi che ci hanno sempre uniti non ci abbandoneranno mai.Maria, Angela e Vittorio.23 luglio 2018CiaoIvana con Sergio, Elisa e Francesca, Lorenza con Luigi, Stefano e Marika, Monica con Germano.23 luglio 2018CiaoLa cognata Lidia, i cugini Alessandro con Laura e Francesco, Cristina con Roberto, Sofia e Sara sono vicini a Valeria, Francesca e Jonni per la perdita della mamma, nonna e suocera Lina.23 luglio 2018Siamo vicini a Valeria, Johnny e Francesca per la perdita della caraRina, Loredana, Maurizio, Federica, Michele, Alessandra.23 luglio 2018Franco e Luisa Veneziani sono vicini in questo triste momento a Valeria, Johnny e Francesca per la perdita della cara23 luglio 2018