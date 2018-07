ADA ZERBINI

«La sazierò di lunghi giorni e le mostrerò la mia salvezza»Salmo 91di anni 90Lo annunciano i figli Giovanna, Giovanni, Paola e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 24 luglio alle ore 9.30partendo dalle Sale del Commiato ADEper la chiesa di Baganzola, indi si proseguirà per il cimitero locale.Questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa ci si riunirà per un momento di preghiera.Per chi volesse dare un ultimo saluto ad Ada, potrà farlo a partire dalle ore 8.00 di oggi presso le sale del commiato di Ade site in Viale Villetta, 31.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.23 luglio 2018Ï Centro volontari della sofferenzaÏ Associazione Svoltare OnlusI fratelli Nello con Adriana, Maria con Giuseppe, Remo con Angela, Tullio con Franca, suor Laura piangono la scomparsa della cara23 luglio 2018Teresa, Enrico, Marco, Francesca, Renata e famiglie sono vicini con tanto affetto ai famigliari per la perdita della cara23 luglio 2018Le famiglie del Condominio Martina sono vicine alla famiglia Zerbini per la scomparsa della carissima23 luglio 2018