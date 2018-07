CROCE

È mancato LUIGI LODI



Lo annunciano la moglie Rosella, i figli Riccardo con Barbara, Maddalena con Alessandro, gli adorati nipoti Jacopo, Francesca, Lorenzo e Lucrezia, le sorelle Anna Maria, Giovanna, Francesca, Giuseppina, Elena, Margherita, cognati e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 25 luglio alle ore 15,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Ognissanti, indi per «Il Tempio» di Valera.



Questa sera alle 20.45 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 24 luglio 2018



Ï Corale Verdi



Ï Claudio e Luisa Morini



«Dio del Cielo, Signore delle cime...



Noi Ti preghiamo, su nel Paradiso,



lascialo andare per le Tue montagne.»



Il Direttore ed i componenti del Coro Cai Mariotti piangono la scomparsa del corista ed amico LUIGI LODI



e, ricordandone con affetto le doti canore ed umane, sono vicini a Rosella, Riccardo e Maddalena in questo momento di dolore. Parma, 24 luglio 2018



Ci stringiamo con grande commozione a Rosella e famiglia per la perdita del caro LUIGI



Gruppo Emma Carboni e Associazione Loggionisti di Parma. Parma, 24 luglio 2018



Con immensa tristezza ricordiamo l'amico fraterno LUIGI



e siamo vicino a Rosella, Riccardo e Maddalena nella preghiera.



Barbara e Ugo. Milano, 24 luglio 2018