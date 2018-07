GIULIA MILANI

È mancatadi anni 88Ne danno il triste annuncio i figli Felice, Maurizio con Paola, Stefano con Sandra, nipoti e pronipoti.I funerali avranno luogo oggi 24 luglio alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Baganzola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dottor Carlo Maini e al personale della Lungodegenza del Barbieri.24 luglio 2018Ï Edda SalvaraniÏ Fam. Sghia RemoÏ Fam. Trevisan GabrieleÏ Gianna e Antonio GazzaÏ Anna, Stefano, Antonella e MarcoLe cugine Lucia e Mirca e famiglie sono vicine a Stefano e Sandra e familiari per la perdita della cara24 luglio 2018Lucilla, Irene e Nicola Florindo non dimenticheranno mai l'amicizia e la disponibilità di24 luglio 2018