PIERINO CANTONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio la moglie Malvina, il figlio Ennio, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 25 luglio alle ore 9.30 partendo dall'abitazione in via Martiri delle Carzole 17 per la Chiesa di S.Michele indi al cimitero di San Secondo P.se.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.Michele.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Neurologia dell'ospedale di Vaio.24 luglio 2018Ï Coop La RinascitaÏ Fam. Renzo VaccariÏ Fam. Bruno CoperciniÏ Officina Brunani CelsoÏ Ivana BrambillaÏ Davide Vaccari e famigliaSentite condoglianze alla famiglia Cantoni per la perdita del caroFamiglia Iselli Mario, Iselli Armando e figli.24 luglio 2018La Ditta Elettrauto Service Snc porge sentite condoglianze alla famiglia Cantoni per la perdita del caro24 luglio 2018Le famiglie Mora Claudio e Alessandro si uniscono al dolore di Ennio e famigliari per la perdita del caro24 luglio 2018I soci e i dipendenti della ditta Tecnotubi porgono sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa di24 luglio 2018In questo triste momento siamo vicini ai familiari per la perdita del caroFamiglia Giovanni Benecchi.24 luglio 2018La Ditta C&P srl si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita del caroporgendo le più sentite condoglianze.24 luglio 2018Le famiglie Grenti e Giumelli con le maestrenze dell'impresa profondamente colpite per l'improvvisa scomparsa disi stringono alla famiglia.24 luglio 2018Nicoletta, Monica, Luca e Cristiano sono vicini a Ennio e Malvina e vi abbracciano forte per la perdita del caro24 luglio 2018