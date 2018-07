MARIA DEL ROSARIO TEDESCHI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la mamma Elena e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 25 luglio con partenza alle ore 10.15 dalla sala del commiato in Viale Villetta 16/a per la chiesa del Sacro Cuore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 luglio 2018Ï Fam. Alba e Giorgio QuarantelliÏ Luisa MezzadriLa zia Iride e tutti i nipoti sono vicini ad Elena per la scomparsa di24 luglio 2018amica mia, ti ritroverò in ogni cosa bella.Dani.24 luglio 2018L'Avv. Gaudenzio Volponi con Carlotta, Manuela, Federica partecipano commossi al grande dolore dei familiari per l'improvvisa scomparsa di24 luglio 2018Gli amici del Teatro delle Briciole ricordano con grande affettoe si stringono forte alla madre.24 luglio 2018sarai sempre nei nostri cuori.Alessandra, Francesco, Sandro, Nina, Sofia, Simona B., Cecilia, Simona D., Irene.24 luglio 2018Carissimati ricordiamo con tanto affetto.Sara, Lorena Maria Chiara e Barbara, Antonella e Roberto, Maria Cristiano Umberto Armando Silvano, Marisa, Cosetta, Paola, Antonella e Dante.24 luglio 2018Guido Frugoni e Fiorenzo Franchi, unitamente ai collaboratori, partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara24 luglio 2018