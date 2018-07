MARIA SBOCCIATI

Ci mancheranno la sua onestà e la sua dedizione al lavorodi anni 93Lo annunciano il figlio Giovanni con Firmina, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, giovedì 26 luglio, partendo alle ore 10 dalle Piccole Figlie per la chiesa della Famiglia di Nazareth in via Navetta, proseguendo per il cimitero di Marore.Il Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il medico curante, dott. Consigli, e tutto il personale delle Piccole Figlie per le cure prestate.Non fiori ma offerte presso Associazione A.S.I.A.-via Tagliaferri 2/a Parma.25 luglio 2018Franco, Lucia e famiglia, Angela e Pierluigi, Roberta e Camillo, Ughetto e Marisa, Luisa e Marzia, Deanna, Giancarlo ed Elsa sono vicini a Giovanni per la perdita della cara25 luglio 2018Volontari e collaboratori delle associazioni A.S.I.A. e A.V.I.A. sono vicini al Presidente Giovanni Marasini per la scomparsa della mamma25 luglio 2018