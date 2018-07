ADRIANO CURTI

È improvvisamente mancatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 26 luglio alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Maria Immacolata indi per il Cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.25 luglio 2018Ï Michele, Raffaella, StefanoÏ Stefania e DanieleRina, Bruna, Maria e Luigi con i cognati ed i nipoti tutti sono vicini a Marisa nel dolore per la perdita del caro25 luglio 2018I cugini Gianni, Luisella, Silvana sono vicini a Marisa per la perdita del marito25 luglio 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro25 luglio 2018Un abbraccio a Marisa nel ricordo del caroErminio, Patrizia Barbuti e famiglia.25 luglio 2018Condomini, inquilini e amministratore del condominio Malaspina, di via Malaspina 35 partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor25 luglio 2018