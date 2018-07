LUCIANA SETTI

Ci ha lasciatiLo annunciano il marito Rinaldo, le figlie Roberta, Lorena con Massimino, i nipoti Leonardo e Marcello, la sorella Mariella, le cognate, il cognato e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 27 luglio alle ore 10.00partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa delle SS.Stimmate, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.26 luglio 2018Ï Famiglia Ermes GattiÏ Ugo, Anna Maria, Manuela ed AlbertoÏ Fam. Michele ComelliÏ Fam. Mattia ComelliÏ Fam. Samuele ComelliÏ Famiglie Romano e Anna Maria MiodiniÏ Fam. Renato e Liliana FinardiÏ Scala 21 condominio KatiaÏ Fam. Renato PugliaLa sorella Mariella con Alessandro e Alberto con famiglia si uniscono al dolore di Rinaldo, Lorena con famiglia e Roberta per la scomparsa della adorata26 luglio 2018Mina, Antonella ed Eliana sono vicine a Rinaldo, Lorena e Roberta per la perdita della cara26 luglio 2018In questo triste momenti siamo vicini a Rinaldo e figlie per la scomparsa della caraCarla e Doriano.26 luglio 2018Anna Fracassi, i figli Mauro con Elena, Cristina con Giorgio e i nipoti tutti sono vicini alla famiglia Miodini per la perdita della cara26 luglio 2018Gionni, Beppe, Fiorella, Ombretta, Gabriele e rispettive famiglie sono vicini a Lorena per la perdita della mamma26 luglio 2018Ciaoti ricorderò sempre con un sorriso.Katia.26 luglio 2018