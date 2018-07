GIORGIO LORI

Ci ha lasciatiLo annunciano Gabriella, Barbara con Maurizio, Filippo e Margherita e Silvia con Sofia e Pietro.Il funerale avrà luogo sabato 28 luglio alle ore 9.00, partendo dalla Sala del Commiato ditta Bola, in via Caimi 4, per la chiesa parrocchiale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il medico di famiglia e amico Maurizio Stefanini, il Dott. Musolino e tutto il personale medico e paramedico del Day Hospital Oncologico e dei Reparti di Oncologia, Medicina e Medicina d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera di Parma.26 luglio 2018Ï Omar e Antonella CattaniÏ Claudio Moretti e fam.Ï Ramona e RobertoÏ Giorgio PagliariLa ditta Chiastra srl Disoss. Prosc. è vicina a Gabriella, Silvia e Barbara per la scomparsa del loro caro26 luglio 2018Il Partito Democratico di Parma è vicino a Barbara e Maria Gabriella per la scomparsa di26 luglio 2018Ragazzi, genitori, allenatori dell' HC FELINO si uniscono al dolore di Silvia, Gabriella, Barbara e famiglie per la perdita del caro26 luglio 2018Le famiglie Piazza, Maini e Barbieri si uniscono commosse al dolore di Gabriella, Barbara, Silvia e familiari per la scomparsa del caro26 luglio 2018I ragazzi dell'HC FELINO si stringono ai compagni Pietro e Filippo per la perdita del nonno26 luglio 2018Giuseppe Romanini con Paola partecipa commosso al dolore di Gabriella, Barbara e Silvia per la perdita del loro caro26 luglio 2018Patrizia Maestri è vicina a Barbara e a tutta la sua famiglia per la perdita del padre26 luglio 2018sarai sempre nei nostri più bei ricordi.Pina, Antonio, Nicola e Federica.26 luglio 2018