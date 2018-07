IDA VECCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Ileana con Silvano e Marco, Giorgio con Cristina e Federica, la sorella Elda, il fratello Learco con Ilves, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani venerdì 27 luglio alle ore 10,30 partendo dalla Casa di Riposo Villa Matilde in Felino per la chiesa di Maria Immacolata (Via Casa Bianca), indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a tutto il personale di Villa Matilde di Felino per le amorevoli cure prestate.26 luglio 2018In questo momento triste della vita Armando e Simona Baroni sono vicini con un grande abbraccio a Ileana per la perdita della cara mammae porgono le più sentite condoglianze alle famiglie Romani e Marconi.26 luglio 2018La ditta Data Room srl e collaboratori partecipano al lutto della signora Ileana per la perdita della cara mamma26 luglio 2018Guido si stringe ad Ileana e famiglia per la scomparsa della mamma26 luglio 2018Tutti i dipendenti e i soci della Ditta Errefood, Agrifidenza, Latteria 55 e del Gruppo Silvano Romani sono vicini a Ileana per la scomparsa della cara mamma26 luglio 2018La Salumeria Verdi si stringe con affetto a Ileana e Giorgio per la perdita della cara mamma26 luglio 2018