ALBERTO FANTI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Gladys, i figli Gianluca, Jessica, Adrian e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 28 luglio alle ore 11,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 luglio 2018Ï Antenore Bacchini e fam.Il fratello Guido, con la moglie Marzia, i figli Davide e Cecilia e le rispettive famiglie sono vicini a Luca e Jessica per la perdita del caro27 luglio 2018Le famiglie Pinelli e Cavazzini sono vicine ai familiari per la scomparsa del caro27 luglio 2018