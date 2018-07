IVES GHIDINI

In una sera di luna pienauna stella è salita in cielo.Avevi proprio ragione«Hai fatto tutto bene!»Sarai la nostra guida.Fai buon viaggio dolce Ige.E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano i figli Gian Paolo con Carla, Donatella con Davide, le adorate nipoti Silvia con Filippo e Camilla, Valentina con Marco, Francesco e Alessandro, Sara con Guido, le cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 28 luglio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Baganzola, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 luglio 2018Ï Gianna e Antonio GazzaÏ Alba Giavarini Spotti e fam.Ï Edda SalvaraniÏ Maria, Rosanna, Paola SanfeliceÏ Paola, Gianni, Simona TerziÏ Norma e Fabrizio Pelizzi e fam.Ï Maurizia, Marzia e Daniela GhidiniÏ Murelli Tina e figliÏ Mirella, Paola Casoni e famiglieÏ Marilia Zanichelli e famigliaÏ Rina Pupa e PieroÏ Valeria e FabrizioÏ Fam. Silvio Zanichelli e Suor MariaÏ Vittorina, Viviana FerraiaÏ Famiglia Antonio FanfoniCome il tuo sorriso ci ha sempre guidato quaggiù, la tua stella ci proterraà dal lassù.Ti vogliamo beneLe tue amate nipoti Silvia, Valentina, Sara e i tuoi tesori Cami, Franci e Alle.27 luglio 2018Zia Bruna, Giorgio, Patrizia con Pierluigi, Susanna e Alice, Cristina con Michele, Luca e Martina, profondamente commossi si stringono con un abbraccio affettuoso a Donatella, Gian Paolo,rispettive famiglie e nipoti per l'improvvisa scomparsa della nostra amatissima27 luglio 2018Ciaoti porteremo sempre nel cuore.La nostra fortuna è stata quella di poter condividere parte della nostra vita con te, grazie per esserci sempre stata.I tuoi nipoti Francesca con Sergio e Riccardo, Alberto, Paolo, Manuel.27 luglio 2018I cugini Franca, Pierina, Amedeo, Mauro, Carlo, Emilio, sono vicini ai famigliari per la scomparsa della cara27 luglio 2018I soci ed i dipendenti della ditta Caberti & C. srl si stringono in un grosso abbraccio a Donatella per la scomparsa della cara mamma27 luglio 2018In questo triste momento siamo vicini a Gian Paolo, Donatella e famiglie per la scomparsa della cara mammaGianni e Giovanna, Jonny e Ilenia.27 luglio 2018Ciaoin tanti anni di vita assieme, che bella famiglia abbiamo potuto vederci crescere attorno!Non ti dimenticheremo.Vanda con Lucia, Ricky, Livio.27 luglio 2018La famiglia Caberti porge le più sentite condoglianze a Donatella e a tutta la sua famiglia per la perdita della madre27 luglio 2018Anna, Alberto, William, Germana con le rispettive famiglie sono vicini a Giampaolo e Donatella e parenti tutti per la perdita della cara27 luglio 2018