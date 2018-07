MARINA COMPARI

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la mamma Anna, il marito Onelio, la figlia Alessia con Denis e l'adorato Massimiliano.I funerali si svolgeranno sabato, 28 luglio alle ore 10 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa della Badia San Michele Cavana.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa della Badia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Carlo Missorini e alla Dottoressa Maria Angela Bella del Centro Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma.27 luglio 2018Ï Fam. Michele GirasoleÏ Fam. Domenico RossiÏ Giorgio, Maria, Anna e GiorgioÏ Montali Angelo e AnnaÏ Claudia, Erika e RamonaÏ Appollinare Bianchi ed EmmaÏ Fam. Gino e Mirca CavalliÏ Ugo, Elisa e NicholasÏ Irene, Oscar, Bruna CasaliniÏ Famiglie Galeazzo, Alberto e Francesco RicciÏ Enrico e Mariuccia LandiniÏ Michela Cani e Filippoci hai lasciato troppo presto ma ricordati che sei stata , sei oggi e sarai per sempre in ogni soffio di vita che ci circonda.Ti amiamo infinitamente.Ale e Papà.27-7-2018dolce sorellina mia, mi accompagna il tuo sorriso.Rosy.27 luglio 2018Zia Elsa e figli con rispettive famiglie sono vicini ad Onelio e Alessia per la perdita della cara27 luglio 2018Zia Rosa con Orietta, Ombretta e rispettive famiglie sono vicine a Onelio e Alessia per la perdita della cara27 luglio 2018Raffaele e Stefano con tutti gli amici del S. Ilario porgono le più sentite condoglianze ad Alessia, Onelio e famigliari per la perdita diricordandola come cara amica e appassionata collaboratrice.27 luglio 2018Damiano, Elisabetta e Thomas piangono la scomparsa di27 luglio 2018Titolari e dipendenti del Salumificio Ferrari Giovanni commossi sono vicini ad Alessia per la prematura scomparsa dell'adorata mamma27 luglio 2018Giuseppe, Davide, Teresa e tutti i dipendenti della Ferrari Autotrasporti sono vicini ad Onelio e Alessia in questo momento di grande dolore per la perdita dell'amata27 luglio 2018La squadra di cinghiale di Beduzzo «Le Belve» commossa è vicina all'amico Onelio per la perdita della cara27 luglio 2018Ciaoti porteremo sempre nei nostri cuori.Diego, Lella e Roberto.27 luglio 2018«Di tanto in tanto noi ci incontreremo, nel bel mezzo dell'unica festa che non può mai finire».CiaoSonia.27 luglio 2018Maestranze e dipendenti della Ditta Montali Autotrasporti partecipano al dolore di Onelio e Alessia per l'immatura scomparsa della cara27 luglio 2018Le famiglie Monica Canali Delogu Superchi Macolino Gungui sono vicini ad Onelio ed Alessia per la prematura scomparsa di27 luglio 2018Luciana e Franca sono vicine alla famiglia Staderoli per la scomparsa della carissima amica27 luglio 2018Vilma e Bonfiglio sono vicini ad Onelio e Alessia per la perdita della cara27 luglio 2018Maria Zanni, Norma e figli si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita di27 luglio 2018Gabriele e Francesca Ricci partecipano al grande dolore di Onelio e Alessia per la scomparsa della cara27 luglio 2018Ciaoti ricorderemo sempre.Lucia, Pelle, Raffaella, Marco, Michela, Daniele, Gabriella, Laura.27-7-2018sarai sempre nei nostri pensieri.Iris, Angela, Annarita, Silvana, Cristina Piazza, Rosanna, Fabrizia, Michela.27 luglio 2018I condomini del condominio Il Portico e l'amministratrice Linda Cerati Gelmini si uniscono al dolore di Onelio e Alessia per la perdita della cara27 luglio 2018