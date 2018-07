VIOLETTA BOCCHI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Lo annunciano i figli Corrado con Stefania, Massimo con Simona, i nipoti Sofia, Veronica, Gianluca, Matteo e Manuela.I funerali si svolgeranno sabato 28 luglio con partenza alle ore 10 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata.27 luglio 2018Siamo vicini a Massimo e Corrado per la perdita della caraRolando, Michele, Sara e Linda.27 luglio 2018Carlo Rocchi e tutti i colleghi di Mahle Aftermarket Italy sono vicini a Massimo e famiglia in questo triste momento per la scomparsa della signora27 luglio 2018