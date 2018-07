CARLO MONFERDINI

Ha raggiunto la sua amata Germana e sarai per sempre nei nostri cuoridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Daniela con Michele, Pier Paolo con Alessandra, gli adorati nipoti Martina, Francesco il piccolo Federico, i fratelli, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 28 luglio alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, indi per il cimitero della Villetta.Questa sera nella stessa chiesa sarà recitato alle ore 20.30 il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 luglio 2018Accompagnatori e allievi dell'Alpinismo Giovanile di Parma si uniscono al dolore di Paolo per la perdita del papà27 luglio 2018