LINA CARRARA

«Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime».Ha raggiunto il suo amato Iseodi anni 86Con tristezza e rimpianto lo annunciano il figlio Marco con Claudia, l'adorato nipote Federico e il cognato Ennio.I funerali si svolgeranno sabato 28 luglio con partenza alle ore 9 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Leonardo indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un sentito ringraziamento vada a tutto il personale medico e sanitario dell'Ospedale Maggiore e della residenza Ai Tigli, ai parenti, agli amici e ai vicini che in questo periodo hanno accompagnato e sostenuto Lina e i suoi familiari.Un grazie di cuore alle nipoti Nella e Leonarda.27 luglio 2018Ï Giuseppe e Grazia PionettiÏ Attila e Iolanda VenturiniÏ Giuseppina e Giuseppe VenturiniÏ Roberto e Valeria Caggiati e famiglieCaragrazie per i valori che ci hai insegnato come del resto grazie era sempre la tua ultima parola.La famiglia, il lavoro, l'amore e la generosità sono state la guida della tua vita.Rimarrai sempre nei nostri cuori.Marco e Claudia.27 luglio 2018Conserverò nel mio cuore i tuoi sorrisi, il tuo affetto e la tua complicità.GrazieFederico.27 luglio 2018I suoceri Gino e Rina unitamente ad Andrea, Cinzia, Luca e Chiara si stringono in un forte abbraccio a Marco nel ricordo della cara27 luglio 2018Ciaoci mancherai.Siamo vicini a Marco e famiglia per la grave perdita.Gianni, Nella, Massimo e Federica Derlindati.27 luglio 2018Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della caraMarco e famiglia, Stefano, Rita, Maurizio.27 luglio 2018Condomini, inquilini del condominio Laura Piazzale posto in Via Don Albertario Parma, partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della signora27 luglio 2018