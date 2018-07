ERMANDA PIAZZA

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Annalisa con Raoul, i nipoti Micol e Fabio, cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 28 luglio alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Sala del Regno, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 luglio 2018Ï Milvia e SimoneGli amici del Bar Campioni sono vicini alla cara Lisa per la scomparsa della mamma27 luglio 2018