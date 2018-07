ROBERTO PALOMBARI

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 45Con profondo dolore l'annunciano la moglie Giorgia con le adorate Asia e Camilla, la mamma, la sorella, i suoceri e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 28 luglio alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato Cof Arduini (Via Spadolini 14d Monticelli) per la chiesa parrocchiale locale indi al Tempio di Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada a tutti gli amici che lo hanno sostenuto in questo difficile periodo.Si ringrazia inoltre tutto il Reparto di Oncologia e il Dott. Buti.Non fiori ma offerte al centro Oncologico.27-7-2018Anna, Sara, Andrea Mori e famiglieÏ Sara e RobertoÏ Simone e Alessandro, Caterina BacchieriÏ Paola e Davide TondelliÏ Fam. Pietro AlfieriÏ Gianni, Elena, Arianna, LorenzoCiaoeri grande e meraviglioso. Ti vogliamo bene. Un abbraccio immenso a Giorgia, Asia, Camilla, Giuseppe e Lucetta.La mamma Maria, la sorella Barbara e famiglia.27 luglio 2018Cara Giorgia ti siamo vicini in questo triste momento per la scomparsa diGianni, Marta, Andrea e Alessandro.27 luglio 2018Avete perso un pilastro della vostra famiglia maresterà per sempre nei vostri cuori.Con affetto i ragazzi di 3^ B, famiglie e insegnanti.27 luglio 2018I compagni di classe delle elementari sono vicini ad Asia per la perdita del caro papà27 luglio 2018Giorgio, Angela, Loriana, Roberta Volta sono vicini ai famigliari per la perdita del caro27 luglio 2018più di un amico un fratello.Ci mancherai tantissimo.Alex, Lorenza, Sara, Alice.27 luglio 2018Giglio con i figli partecipa al dolore della famiglia per la perdita del caro27 luglio 2018Cinzia, Maurizio, Monica e Vincenzo sono vicini a Giorgia, Asia e Camilla per la perdita del caro27 luglio 2018più che un amico sei stato un fratello di tante giornate.Ci mancherai.Lela e Danilo, Lorenzo e Alice.27 luglio 2018