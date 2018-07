ERCOLE CAGGIATI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Primina, i figli Simona con Giuseppe, Alex e Marco con Enrica, gli adorati nipoti Leonardo, Simone, Giada, Asia ed Emma, il fratello Claudio, la sorella Franca e famigliari tutti.Le esequie avranno luogo oggi sabato 28 c.m. alle ore 15 nel Duomo di Colorno, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada alla Dott.ssa Sirola, al Dott. Bono ed a tutto il personale del Reparto Cure Intermedie del S.Mauro Abate per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore alla signora Olga.Non fiori, ma offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.28 luglio 2018Ï Fulco e Stefania MartiniÏ Elsa, Maurizio e famiglia MedioliÏ Famiglia Maurizio FerrariÏ Famiglie Angelo, Roberto GelatiÏ Emilio, Lucia, LauraÏ Paola, Davide Lanzi e famigliaÏ Famiglia Angela CalzolariÏ Famiglia Ferdinando MainiÏ Albertina e RosannaÏ Mery, Andrea, Matteo e FrancescoÏ Bice Paglia e famigliaÏ Rino MordacciÏ Famiglia Sergio CanniÏ Nelly e Aldo GattiÏ Emilio, Emma Grisenti e figliÏ Maria Teresa PezzigaÏ Ermanno e Carla BiacchiCaroporteremo sempre nel cuore il tuo sorriso e la tua voglia di vivere.Che il tuo esempio sia di guida ai tuoi amati figli ed alla tua Primina.Claudio, Giovanna, Claudia ed Erika.28 luglio 2018Zia Maria con Stefano e Paola ricorderanno con tanto affetto il caroe si stringono al dolore dei famigliari.28 luglio 2018Con tese ne è andato una parte importante della nostra vita.Marina, Alfredo, Anna Maria e Francesco.28 luglio 2018Ciaorimarrai sempre vivo nei nostri cuori.I tuoi cugini Rosetta, Claudio, Miriam, Claudio, Ines, Tiziana, Fiammetta, Stefano, Daniela, Luisella, Francesca e zia Liliana con le rispettive famiglie.28 luglio 2018Francesca, Morena, Fabiola, Elisa, Angelo, Elisa, Sara, si stringono con affetto a Primina, Simona, Alex, Marco e al fratello Claudio per la grave perdita del caro28 luglio 2018La Direzione e le Maestranze tutte con la Forza Vendita della Matthews International, profondamente commosse, partecipano con affetto al dolore di Primina, Simona, Alex e Marco, e del fratello Claudio e famiglia, per la scomparsa del caro28 luglio 2018I colleghi Maurizio, Stefania, Monica, Luca, Vanni, Alessandro, Marco, Giulia ed Alessandro si stringono a Simona e famiglia per la perdita dell'amato papà signor28 luglio 2018Esprimiamo le più sincere condoglianze per la perdita del caroBertino, Gabriella e Francesca Bianchi.28 luglio 2018Renato e Mirella Boni profondamente commossi partecipano al dolore dei famigliari e del fratello Claudio per la perdita del caro amico28 luglio 2018Emilio e Lella Sassi con Annalisa, Guglielmo e Paolo partecipano al dolore dell'amico Claudio e di tutti i familiari per la perdita del caro fratello28 luglio 2018Carissimomemore delle tua amicizia.Franco e Ione Piccoli.28 luglio 2018Tito, Mirka, uniamente ad Annalisa con Sebastiano, Giovanni con Michela, si stringono con affetto a tutta la famiglia Caggiati per la scomparsa del caro28 luglio 2018Ciaoamico mio, la nostra amicizia rimarrà per sempre.Un grande abbraccio a tutta la famiglia Caggiati.Carlo e fam. Amati.28 luglio 2018Ugo e Luisa Sassi con Giusi, Laura, Silvia e famiglie profondamente commossi partecipano al dolore di Primina, Simona, Alex, Marco, Claudio e familiari per la perdita del caro28 luglio 2018Lelio Affanni con la famiglia ricorda con affetto il caro amicoe si unisce al dolore dei familiari.28 luglio 2018Profondamente commosso mi unisco al dolore di tutta la famiglia Caggiati, nel ricordo dei lunghi anni di lavoro, e nel rimpianto dei bei momenti vissuti, sempre grato dei preziosi insegnamenti.Ciao<+T>Guido.28 luglio 2018