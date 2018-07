LUCIANO GENTILINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, la figlia Jessica con Massimiliano.I funerali avranno luogo lunedì 30 luglio alle ore 16partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. Barbieri-Ghidini"di Medesano (via Santi 14) per la chiesa di S. Andrea Bagni, indi al cimitero di Medesano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S. Andrea Bagni.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dimostrato il loro affetto.29-7-2018"Ï Famiglia Mazza Domenico e GhillaniÏ Caliceti Claudio, Patrizia, Daniela, Chiara«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.»(C. Pavese)CiaoGli amici di Medesano.29 luglio 2018Siamo vicini a Silvana, Jessica e Massimiliano per la perdita diAlessia e Cristian, Angela e Giorgio, Erika e Valerio.29 luglio 2018CiaoLa nostra amicizia resterà viva per sempre in tutti noi.Non ti preoccupare, staremo vicini alle tue amate donne.Tania, Gabriele, Sara con Mauro e Lilian.29 luglio 2018Colleghi e colleghe dell'Area Sistemi di Pagamento di Credit Agricole Group Solutions-Cariparma profondamente addolorati sono vicini con affetto all'amica Jessica e famiglia in questo triste momento per la perdita del caro papà29 luglio 2018Dodo e Paola sono vicini a Silvana, Jessica e Massimiliano per la prematura perdita del nostro caro amico del cuore e d'infanzia29 luglio 2018Armando, Saura, Maddalena e Lucrezia si stringono con affetto a Silvana, Jessica e Massimiliano nel ricordo del caro amico29 luglio 2018