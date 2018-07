PIETRO MANCUSO

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Maria con Carmelo, Giovanni con Angela, Angelo con Maria Giovanna, Lia con Paolo, gli adorati nipoti Michela, Cristina, Federica, Francesca, Davide, Alessia, Gabriella, il fratello, le sorelle con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 31 luglio alle ore 9.00partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa parrocchiale di San Patrizio, indi per il cimitero della Villetta San Pellegrino.Domani lunedì 30 luglio alle ore 20.00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 luglio 2018Ï Maria Pia, Nicoletta e Patrizia SaccòL'Amministratore e i condomini di via Baratta 1 e via Alinovi 2 partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa die porgono sentite condoglianze.29 luglio 2018