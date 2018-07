MARCO SALSI

E' mancatoLo annunciano la moglie Emanuela, la figlia Francesca, la sorella Ileana con Tino, Silvia ed Elisabetta, la cognata Maria Beatrice unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani martedì 31 luglio alle ore 10.15 partendo direttamente dall'Ospedale di Vaio per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Sissa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un doveroso ringraziamento vada al medico curante dott.ssa Gina Barabbani, ai medici ed a tutto il personale Hospice di Vaio.30 luglio 2018Ï Fam. Daniele AmadeiÏ Fam. Franco MaggiÏ Mario e Pina AllegriÏ Fam. Renzo, Sergio SarciÏ Luigi AntonioliElisabetta e Silvia con rispettive famiglie si stringono con affetto a Emanuela e Francesca per la prematura scomparsa dello30 luglio 2018Eugenio Dall'Olio unitamente alla famiglia è vicino nel dolore ad Emanuela e Francesca per la scomparsa del caro30 luglio 2018Eugenio, Beppe, Silvana con le famiglie sono vicini ad Emanuela e famiglia per la perdita di30 luglio 2018Ernesto, Fulì e Gino Salsi partecipano al grande dolore di Emanuela e Francesca per la perdita del caro30 luglio 2018