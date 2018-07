ADRIANO AZZOLINI

Dopo lunga malattia ci ha lasciato il nostro amatissimo AdriLo annunciano, l'adorata moglie Desolina Fontana, gli amatissimi figli Fausto, Luca con Michela e gli adorati nipoti Valentina e Lorenzo, i cognati e le cognate con le rispettive famiglie, la mamma, la sorella e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà martedì 31 luglio alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace (p.le Pablo) indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace (p.le Pablo) a Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento vada agli zii Gianna, Sergio e figli per l'immenso affetto dimostrato e, di vero cuore agli amici Giorgio e Roberto Visalli per avergli dato l'enorme felicità di vivere in compagnia delle sue api e dei suoi animali.30 luglio 2018Franca, Gabriella, Giuseppe e famigliari tutti sono vicini a Luca, Desolina, Fausto per la perdita del caro30 luglio 2018I nipoti Marco, Emanuel, Nicole e Mattia si stringono con affetto a zia Desolina e ai cugini Luca e Fausto per la perdita del caro30 luglio 2018Le famiglie Sergio, Antonella e Daniele Vincetti porgono sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caro30 luglio 2018I condomini di P.le Pablo 15 partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor30 luglio 2018Daniele, Roberto, Anna e Dirce, con rispettive famiglie, sono vicini alla sorella Desolina e ai nipoti Fausto, Luca e famiglia per la perdita del caro30 luglio 2018