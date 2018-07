ERMES MENDOGNI

Ci ha lasciatoCavaliere della Repubblicadi anni 91Lo annunciano con dolore la moglie Ida, i figli Giorgio con Renata, Mariella con Luigi, i nipoti Monica, Enrico, Marco e Giacomo, la sorella Tina.Il S. Rosario sarà recitato martedì 31 luglio alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Porporano.I funerali si svolgeranno mercoledì 1 agosto partendo alle ore 10.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Porporano indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del 2^ e 3^ piano del reparto di Lungodegenza Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma.Grazie ad Edel per le affettuose cure prestate.30 luglio 2018Ï Fam. Valentini NadiaLa sorella Tina, unitamente a Patrizia, Ivano, Paola e Maria Beatrice, in questo triste momento, si stringe con affetto a Ida, Giorgio, Mariella e ai loro famigliari , condividendo con loro il dolore per la scomparsa del caro30 luglio 2018La ditta Mattioli Aldo Srl è vicina a Mariella in questo triste momento per la scomparsa del suo caro papà30 luglio 2018Ci uniamo al dolore di Ida, Mariella e Giorgio, con rispettive famiglie, per la perdita del caroPia e Andrea.30 luglio 2018Ennio, Tiziana, Elena e Andrea sono vicini con affetto all'amico Giorgio ed a tutti i familiari per la perdita del caro papà30 luglio 2018