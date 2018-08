PIERINO CUNZI

È mancatodi anni 79Lo annunciano la moglie Anastasia, il figlio Mauro con Antonella. i nipoti Stefano e Nicolò.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 1 agosto alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Lesignano Bagni proseguendo per il Tempio di Valera.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico che l'ha assistito e in particolare i militi dell'Assistenza Pubblica di Langhirano.31-7-2018Il fratello Antonio con Adua, le sorelle Mirella, Decima e nipoti tutti ricorderanno per sempre il caro31-7-2018I soci del moto Club Safety Bikers partecipano al dolore di Mauro e famiglia per la scomparsa del caro papà31 luglio 2018Adriana e Renzo Salvadori, uniti ai figli Mauro, Antonella, Alberto e Marco, sono partecipi al dolore di Anastasia e Mauro per la perdita del caro31 luglio 2018