ALFREDO COLAVECCHIO

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio i figli Pietro con Patrizia, Paolo con Monica, Bruno, Ernesto con Elena, la sorella Assunta con Giuseppe, i fratelli Franco, Ferdinando con Vittoria, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 1 agosto alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di San Michele Tiorre, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento al Dott. Gerra e Dott. Schito, al personale del Centro Dialisi di Sala Baganza e Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31-7-2018CiaoMariangela, Claudio, Alberto, Sonia, Greta con Alberto.31 luglio 2018In questo triste momento siamo vicini all'amico Paolo per la perdita del papàDavide, Vincenza, Federico e Annalisa.31 luglio 2018Simona, Paola e Alberto sono vicini ai famigliari tutti per la perdita del caro31 luglio 2018Mina, Mara, Silvana con rispettive famiglie si stringono affettuosamente ai figli per la perdita del caro papà31 luglio 2018Mario con Rita sono vicini a Pietro e famiglia per la scomparsa del papà31 luglio 2018CiaoGiulia con Vanda, Valter, Nicola, Ave, Silla, Catia, Luca.31 luglio 2018Titolari e colleghi della ditta Parmakit sono vicini a Pietro per la perdita del caro padre31-7-2018Nicola, Marina, Veronica, Lorenzo e famiglie sono vicini a Paolo e Monica per la scomparsa del caro31 luglio 2018