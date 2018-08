MAFALDA VITTORIANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio: il marito Giustino, il figlio Edoardo, la nuora Stefania, il fratello Paride ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi mercoledì 1 agosto alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Priorato 24 per la chiesa di Priorato indi al cimitero di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Paolo Guareschi per le premurose cure prestate.1 agosto 2018Ï Deborah, Elvira, Bar SantuarioTitolari e dipendenti della Ditta GR Elettroimpianti partecipano al dolore della famiglia Macchiavelli per la scomparsa della cara1 agosto 2018Romeo e Pier Antonio Gualerzi con i dipendenti e collaboratori della Gualerzi Spa esprimono la loro partecipazione al lutto del Dott. Edoardo per la scomparsa della cara mamma1 agosto 2018Gabriele, Luciano, Ubaldo con le rispettive famiglie sono vicini all'amico Edoardo e congiunti in questo triste momento per la perdita della cara mamma1-8-2018Le famiglie Battioni partecipano al lutto che ha colpito Giustino, Edoardo e famigliari per la perdita della cara1-8-2018