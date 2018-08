ADRIANO FRANZONI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Lo annunciano i figli Gianluca con Daniela, Angela con Armando ed Edoardo, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 2 agosto alle ore 8.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla signora Valentina per le cure prestate in questi anni.1 agosto 2018Ï Fam. Marchesi Luigi e LuisaÏ Campari Gilio e AdrianaÏ Giuliana Poletti e fam.La cognata Maria Teresa con i figli Massimo e Laura e famiglie sono vicini a Gianluca, Angela e famigliari per la perdita del caro papà1 agosto 2018La nipote Emilia con Maurizio e i figli Leonardo, Barbara e Giorgia si stringono a Gianluca e Angela per la scomparsa del caro zio1 agosto 2018Le cugine Franzoni con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la perdita di1 agosto 2018Bruno e Mariuccia con i figli Sandra e Stefano con le rispettive famiglie sono vicini a Gianluca e Angela per la perdita del caro papà1 agosto 2018Renato e Iana partecipano al dolore di Angela e Luca per la perdita del caro papà1 agosto 2018