MARIA MARCHI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il doloroso annuncio i figli Francesca con Ermes, Armando con Carla, Paolo con Lorena, i nipoti Massimo, Andrea, Simona e famiglie, la cognata Milena e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 2 agosto alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in Via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ramiola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Svetlana per l'affetto e le amorevoli cure prestate in tutti questi anni.Si ringraziano il medico curante Dott. De Bernardinis e le assistenti domiciliari.1 agosto 2018Ï Famiglia ToniniÏ Gianluca, Lorella Casaroli e famigliaÏ Antonella, Enrico Tolentini e famigliaÏ Famiglia SonciniÏ Ferrari Francesco e LidiaÏ Bernazzoli GabriellaÏ Andrea, Paola, Elisa MarvisiÏ Donatella e FlavioÏ Famiglie Otello e Leonardo BernazzoliMichele, Mariella, Nicolò, Mike e famiglia sono vicini ai cugini e famiglie per la perdita della cara1 agosto 2018Porgiamo sentite condoglianze in questa mesta circostanza per la scomparsa della caraZelinda, Nando, Filippo.1 agosto 2018Franco, Rosanna, Barbara, Stefano e Marco si uniscono al dolore di Paolo e famiglia per la perdita della cara1 agosto 2018